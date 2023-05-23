إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

غادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية، إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة، الثلاثاء، موضحا أن عدة بلدات تعرضت لقصف، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال فياتشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، إن «تطهير الأراضي يتواصل. تم إجلاء سكان غريفورون ونوفوسترويفكا وغوركوفسكي وبيزيمينو وموكرايا أورلوفكا وجلوتوفو وغورا بودول وزاموستي وسبوداريوشينو»، مشيرا إلى سقوط عشرات القذائف المدفعية (الإثنين) على عدة مدن حدودية.