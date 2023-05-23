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إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 01:13 مساء
إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا
مهجرون جراء القصف والاشتباكات في الحرب الروسية الأوكرانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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غادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية، إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة، الثلاثاء، موضحا أن عدة بلدات تعرضت لقصف، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، على «تلغرام»، إن «تطهير الأراضي يتواصل. تم إجلاء سكان غريفورون ونوفوسترويفكا وغوركوفسكي وبيزيمينو وموكرايا أورلوفكا وجلوتوفو وغورا بودول وزاموستي وسبوداريوشينو»، مشيرا إلى سقوط عشرات القذائف المدفعية (الإثنين) على عدة مدن حدودية.

قصف مدفعي لبيلغورود
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن منطقة بيلغورود على الحدود الجنوبية تعرضت لقصف بالمدفعية وقذائف الهاون بعدما اندلع قتال مع مجموعة عبرت من اوكرانيا.

وعرض حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف لائحة بالمناطق التي استهدفت بالقصف المدفعي او قذائف الهاون او المسيّرات الاثنين قائلا إن "القوات المسلحة الأوكرانية شنت ضربات على أرض بيلغورود".

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