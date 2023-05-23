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هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في غرب كندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 10:02 صباحا
هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في غرب كندا
أشجار متضررة من حرائق بين محميتي بانف وجاسبر في مقاطعة البرتا الكندية، 9 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الكندية الإثنين، أنّ بدء الأمطار بالهطول في غرب البلاد بعد طول انتظار يبعث الأمل بإمكان إحراز «تقدّم حقيقي» على طريق إخماد حرائق الغابات المستعرة بالمئات منذ أسابيع عدّة.

وقالت المسؤولة في إدارة مكافحة الحرائق في ألبرتا، كريستي تاكر، خلال مؤتمر صحفي، إنّ الأمطار «هطلت تقريباً على كلّ حرائق الغابات المشتعلة في المقاطعة، باستثناء تلك الواقعة في أقصى شمال» ألبرتا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنّ هطول هذه الأمطار قد يشكّل «نقطة تحوّل لعناصر الإطفاء الذين يكافحون لإخماد الحرائق»، مشدّدة على أنّ هذه الأمطار «ستعطيهم الفرصة لإحراز تقدّم حقيقي في السيطرة على هذه الحرائق».

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ومنذ مطلع مايو الجاري، اندلعت حرائق غابات كثيرة في ألبرتا، ممّا أدّى إلى تدمير أكثر من 945 ألف هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء عشرات آلاف السكان.

والأمطار التي طال انتظارها بدأت تتساقط يوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر بالهطول خلال الأيام المقبلة، بحسب الأرصاد الجوية.

«أكثر مقاومة» للحرائق
ومع أنّ الأمطار لم تكن بالغزارة التي تحتاج إليها فرق الإطفاء لمساعدتها على إخماد النيران، إلا أنّها ساهمت في الحدّ من نطاق الأزمة.

وقال بري هاتشينسون، رئيس وكالة إدارة الحالات الطارئة في مقاطعة ألبرتا، إنّ «هذه ليست الأمطار الغزيرة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها»، لكنّها مع ذلك خفّضت عدد الحرائق النشطة من 94 حريقاً يوم الجمعة إلى 77 حريقاً يوم الإثنين.

وبحسب تاكر فإنّ الأمطار ستجعل الغابات والأحراج والمراعي «أكثر مقاومة» للحرائق إذ إنّها ستتشبّع بالمياه.

ويواجه غرب كندا منذ سنوات ظواهر مناخية قاسية، زادت حدّة وتواتراً بسبب الاحترار المناخي.

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