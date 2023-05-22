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حريق بمدرسة في غويانا يخلف عديد القتلى بين الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 10:23 صباحا
حريق بمدرسة في غويانا يخلف عديد القتلى بين الأطفال
النيران تلتهم مدرسة في المهدية بدولة غويانا. (الإنترنت)
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قال رئيس غويانا عرفان علي إن عديد الأطفال لقوا حتفهم في حريق نشب في مهجع مدرسة، ليل الأحد إلى الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد.

وقال علي، من مطار العاصمة جورجتاون حيث ينتظر وصول الإغاثة من دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى «هذه كارثة كبرى. إنها مروعة ومؤلمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

«عدد كبير من القتلى والجرحى»
وأفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس»، طلب عدم الكشف عن هويته بوجود «عدد كبير من القتلى والجرحى».

وأرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كلم جنوب جورجتاون في البلد الصغير الواقع في شمال شرق أميركا الجنوبية.

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