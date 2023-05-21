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6 قتلى في هجوم مسلح على مدينة سياحية بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 06:45 مساء
6 قتلى في هجوم مسلح على مدينة سياحية بالإكوادور
سيارة إسعاف في موقع حادث بالإكوادور. (الإنترنت)
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قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عدد مماثل بعدما أطلق مسلحون النار داخل مطعم في مدنية مونتانييتا السياحية في الإكوادور، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام الأحد.

وقال المكتب عبر «تويتر» إن تحقيقًا بوشر حول هذا «الهجوم المسلح في مطعم في مونتانييتا»، المدينة السياحية على ساحل المحيط الهادئ.

وتخضع ثلاث مقاطعات في البلاد لحالة الطوارئ، حيث تواجه الإكوادور موجة من أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات. ويواجه رجال الأعمال وأصحاب المتاجر في إسميرالدا الابتزازات، مما يتسبب في معاناة أمام قطاع السياحة.

وفي 30 من شهر أبريل الماضي قتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح بمدينة غواياكيل الساحلية، العاصمة الاقتصادية للإكوادور والخاضعة لحالة طوارئ بسبب العنف الناتج من تجارة المخدرات، وفق ما أفادت الشرطة المحلية السبت.

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ومنتصف أبريل الماضي، لقي 12 نزيلاً على الأقل مصرعهم في صدامات بسجن في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام. وقال المكتب عبر تويتر غداة اندلاع الصدامات: «جرى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل 12 نزيلًا بسجن ليتورال في غواياكيل».

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