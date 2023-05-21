بايدن: زيلينسكي أكد عدم استخدام مقاتلات «إف-16» في مهاجمة الأراضي الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم لواشنطن تأكيدا قاطعا بأن «طائرات إف-16» المقاتلة لن تهاجم الأراضي الروسية، وذلك بعد الموافقة الأميركية على إمداد كييف بهذه المقاتلات.

وأوضح بايدن للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية اليوم الأحد: «لدي تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف الأراضي الروسية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بايدن يدعم تدريب طيارين أميركيين للعمل على مقاتلات «إف- 16»

والجمعة الماضي، أبلغ الرئيس الأميركي قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف 16)».

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها»، معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.