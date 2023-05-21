مقتل ستة من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، إن ستة من حرس الحدود قتلوا في هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران، وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

اشتباكات مستمرة في بلوشستان

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والبلوش أو جماعات من المسلمين السنة، أو تجار مخدرات.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، أن الهجوم شنته «جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد»، ولكنها «فرت عبر الحدود بعد الاشتباك».

- مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود، وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وفي مارس الماضي، قتل ضابطا شرطة بالرصاص في اشتباكات مع «مجرمين مسلحين» في ذات المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).