«لم يتبق شيء».. زيلينسكي يؤكد خسارة باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية، قائلا «لم يتبق شيء» منها.

وردا على سؤال من الصحفيين لمعرفة ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أو إذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، لم يعط زيلينسكي إجابة صريحة، لكنه قال «يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك»، مؤكدا «اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن الجيش الروسي أنّ مدينة باخموت شرقي أوكرانيا «تحرّرت بالكامل» بعد أطول معركة دامية تشهدها البلاد منذ بدء الغزو الروسي لها في فبراير 2022.

- الجيش الروسي يعلن السيطرة بالكامل على باخموت

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّه «على أثر الأعمال الهجوميّة لوحدات فاغنر.. بدعم من مدفعيّة وحدة الجنوب وطيرانها، اكتمل تحرير مدينة أرتيموفسك»، مُستخدمةً الاسم السوفياتي لباخموت، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل ذلك بساعات قليلة، كان يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، أعلن السيطرة على مدينة باخموت، مركز المعارك.