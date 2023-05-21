بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد قادة اليابان وكوريا الجنوبية الى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

التقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التي دعت اليها اليابان كوريا الجنوبية مع بدء تحسن في العلاقات التي لطالما كانت تتسم بالفتور، وفق وكالة فرانس برس.