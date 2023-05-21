بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد قادة اليابان وكوريا الجنوبية الى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.
التقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التي دعت اليها اليابان كوريا الجنوبية مع بدء تحسن في العلاقات التي لطالما كانت تتسم بالفتور، وفق وكالة فرانس برس.
حزمة أسلحة أميركية جديدة لكييف
من حهة أخرى، أعلن بايدن عن حزمة أسلحة أميركية جديدة لكييف تزامنا مع لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما. وقال بايدن، إن الحزمة ستشمل «ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة» بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات أف-16 المتطورة الى أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».
تعليقات