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هجوم مسلح يودي بحياة نحو 12 مدنياً في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 10:17 مساء
هجوم مسلح يودي بحياة نحو 12 مدنياً في بوركينا فاسو
قوات أمن في شمال بوركينا فاسو (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت مصادر محلية في بوركينا فاسو، السبت، بأن 12 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم مسلح غرب البلاد.

وقال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته: «تعرضت قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو لهجوم شنه مسلحون غير معروفين قرابة الساعة 20:00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) الجمعة»، لافتاً إلى سقوط 12 شخصاً،  في المقابل أكد سكان في القرية وقوع الهجوم، وتحدّث أحدهم عن سقوط 14 ضحية، بحسب «فرانس برس»..

واعلن مصدر أمني أمس الجمعة مقتل  20 شخصاً على الأقل في هجوم استهدف عدّة قرى شمال بوركينا فاسو ،  وقال أحد السكّان «أمس (الخميس) شنّت مجموعات مسلّحة هجوماً على قرى بيلّي وزانّا ونونغوفايري» في محافظة ياتينغا (شمال).

وأشار إلى «مقتل 25 شخصاً»، كما أكد شخص آخر مقيم في هذه القرى هذه المعلومات، وأيضا مصدر أمني أشار إلى وقوع «نحو عشرين قتيلا».

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وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا عن خطة لتجنيد خمسة آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد. وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب ابراهيم تراوري أن هدفه استعادة 40% من أراضي البلاد التي يسيطر عليها المتطرفون. 

وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقًا لمنظمات غير حكومية.

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