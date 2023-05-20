«الجنائية الدولية» لن تتراجع عن ملاحقة بوتين عقب إدراج موسكو لمدّعيها العام على قائمة المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها «لن تتراجع» إثر إدراج روسيا لمدّعيها العام كريم خان على قائمة الاأشخاص المطلوبين، ردًا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة التي مقرها لاهاي في بيان إن «المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة. ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة»، بحسب «فرانس برس».

وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة «المطلوبين» بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ووضعت صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة، وجاء في المذكرة الخاصة به أنه ولد في أدنبره الإسكتلندية في 30 مارس العام 1970، من دون أن تحدد سبب وضعه على القائمة.

مذكرة إيقاف بحق بوتين

وفي 18 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير العام 2022.

وردت وزارة الخارجية الروسية بوصف قرارات المحكمة بأنها «عديمة الأهمية وباطلة قانونياً»، لأن موسكو ليست مُلزمة تجاهها نظرا لأنها ليست عضوا في المحكمة.