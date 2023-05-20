بريغوجين: فاغنر ستسلم باخموت للجيش الروسي في 25 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن مقاتليه سيسلمون مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي في 25 مايو، وذلك بعد إعلانه السيطرة الكاملة عليها.

وقال بريغوجين في مقطع مصور بثه جهازه الإعلامي «بحلول 25 مايو، سنقوم بتفتيش كامل للمدينة، وسنقيم مواقع دفاعية ونسلمها للعسكريين. من جهتنا، سنعود إلى القواعد»، بحسب «فرانس برس».

الإستلاء على كامل مدينة باخموت

أعلن بريغوجين السبت أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي. وأعلن في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تلغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة «في 20 مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل».

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وأضاف بريغوجين الذي يخوض نزاعًا مع القيادة العسكرية الروسية «استغرقت العملية للسيطرة على باخموت 224 يومًا... فاغنر وحدها كانت هنا». والمعركة للسيطرة على باخموت المدمرة والتي يشكك خبراء في أهميتها الاستراتيجية، هي الأطول والأكثر دموية في النزاع. وتكبد الجانبان خسائر كبيرة فيها.

أوكرانيا تعلن استعادة اكثر من عشرين كلم

وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أنها استعادت اكثر من عشرين كلم مربعًا من القوات الروسية في شمال المدينة وجنوبها، مع إقرارها بتقدم لمقاتلي فاغنر داخل المدينة نفسها، حيث لم يبقَ سوى جيب صغير للمقاومة الأوكرانية في الغرب. ومناطق تقدم الأوكرانيين قرب باخموت تسيطر عليها القوات النظامية الروسية. وكثف بريغوجين انتقاداته لها متهمًا إياها بالفرار من مواقعها وآخذًا على هيئة الأركان أنها لم تزوّد مقاتليه ما يكفي من الذخائر.

وتابع بريغوجين السبت «لم نقاتل الجيش الأوكراني فقط في باخموت، بل أيضًا البيروقراطية الروسية التي وضعت لنا العصا في الدواليب». وكرر انتقاده لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف. وفي حال تأكدت، فإن السيطرة على باخموت ستتيح لموسكو إعلان انتصار بعد العديد من النكسات المذلة.