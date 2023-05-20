قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.

وأعلن بريغوجين في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تلغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة «في 20 مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل»، بحسب «فرانس برس».

وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها استعادت 20 كيلومترًا مربعًا في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما واصلت قوات من موسكو التقدم في المدينة نفسها.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام «في الأيام الأخيرة، حررت قواتنا حوالي 20 كيلومترًا مربعًا في شمال وجنوب ضواحي باخموت. في حين يتقدم العدو في باخموت نفسها ويدمر بالكامل المدينة بسلاح المدفعية».

مقتل خمسة عناصر من كتيبة متطوعين من بيلاروسيا

وقتل خمسة عناصر من كتيبة تضم متطوعين من بيلاروسيا، وتقاتل إلى جانب كييف في باخموت في شرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت أمس الجمعة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

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وكتبت تيخانوفسكايا، على تويتر «أشعر بالحزن لعلمي بمقتل خمسة من أفراد الكتيبة البيلاروسية كاستوس كالينوسكي، التي تقاتل في باخموت. وأفادت الكتيبة بأن ضابطا قتل أثناء مساعدته في إجلاء جرحى».