  • Alwasat News
Atwasat

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:46 صباحا
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
سياج أمني أمام مكتب إف بي آي في واشنطن، 15 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أساء مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين، إذ أجرى بحثا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» وأحداث الكابيتول في 2021، حسبما أظهرت وثائق نشرت، أمس الجمعة.

دخل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبا دون مبرر، وفقا لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية، وفق وكالة «فرانس برس».

تتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب. ومع أنه يُفترض أن يستخدم مكتب «إف بي آي» قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.

«إف بي آي» أجرى عمليات بحث عشوائية
أجرى عناصر «إف بي آي» عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات العام 2020 على مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

في إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس. وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب «إف بي آي» إلى قاعدة البيانات.

وكُشف عن الوثائق بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة (702)، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية. ويقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.

وتشعر وكالات الاستخبارات بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات. وقال باتريك تومي، من اتحاد الحريات المدنية الأميركي: «لقد وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب المادة (702) بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله».

«انتهاكات مروعة» للقانون الأميركي
وقال السناتور رون وايدن، وهو أحد منتقدي المادة (702) منذ فترة طويلة، إن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر «انتهاكات مروعة» للقانون. أضاف «إذا أعيد إقرار المادة 702، يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات».

برزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.

يحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في العام 2008 المادة (702) للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.

من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون
اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
إغلاق 12 حديقة عامة في غرب كندا خوفا من تفشي الحرائق
إغلاق 12 حديقة عامة في غرب كندا خوفا من تفشي الحرائق
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا
إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا...
اليونان تستعد للانتخابات العامة وسط أجواء هادئة وتشكيك من الناخبين
اليونان تستعد للانتخابات العامة وسط أجواء هادئة وتشكيك من ......
زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل السلام «أقرب»
زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل ......
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط ......
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل ......
المزيد