إغلاق 12 حديقة عامة في غرب كندا خوفا من تفشي الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت سلطات مقاطعة ألبرتا الكندية، 12 حديقة عامة محلية قبل عطلة نهاية الأسبوع خشية اندلاع حرائق جديدة، على ما أعلن مسؤولون، الجمعة.

وأعلنت مقاطعة ألبرتا حالة طوارئ وطلبت مساعدات خارجية، بعدما دُمّرت 800 ألف هكتار من الأراضي في حرائق تسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم منذ مطلع الشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

والجمعة، سجّلت المقاطعة 94 حريقًا نشطًا في الغابات، بينها 26 حريقًا خرجت عن السيطرة، حسب مسؤولين.

عشرات طلبات الإخلاء

وفي مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة كان الوضع مقلقا أيضًا بحيث خرجت 22 حريقًا عن السيطرة، وأصدرت السلطات عشرات طلبات الإخلاءات.

وأكّد مسؤولون في المقاطعة الجمعة، إغلاق كلّ الحدائق العامة في ألبرتا والبالغ عددها 12.

وقال المدير التنفيذي في وكالة إدارة الكوارث في ألبرتا كولين بلير، «مع اقتراب المقاطعة من عطلة نهاية أسبوع ساخنة وجافة طويلة في شهر مايو هذا، لا يزال وضع حرائق الغابات الحالي في ألبرتا متقلبًا».

وأضاف «من الضروري أن يبقى جميع سكّان ألبرتا حذرين، وأن يتابعوا عن كثب التطورات بشأن وضع الحرائق في مختلف أنحاء المقاطعة».

درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية

ولفتت مديرة وحدة المعلومات في قسم إدارة حرائق الغابات في ألبرتا كريستي تاكر، إلى أن نصف الحرائق تقريبًا بدأها أشخاص، قائلة «سندير وضع الحرائق في الغابات في مواجهة ظروف قاسية ونطلب من سكان ألبرتا مساعدتهم أيضًا»، مضيفة «لا تكونوا مسؤولين عن اندلاع حرائق جديدة في الغابات».

ومن المتوقع أن تبلغ مستويات الحرارة 28 درجة مئوية نهاية الأسبوع الجاري، وهو معدّل أعلى من المعدلات الموسمية في هذه المقاطعة.

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وانتشر أكثر من 2500 عنصر لإطفاء الحرائق، ومن المتوقع أن يصل 110 عناصر إطفاء أميركيين لمساعدة العناصر الكنديين في الأيام المقبلة.

وبعد أكثر من أسبوعين على الحرائق الشديدة، أُطلقت تحذيرات بشأن نوعية الهواء السيئة في غرب ووسط كندا، وفي العديد من الولايات الأميركية المجاورة.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض غرب كندا بشكل متكرر لظواهر مناخية شديدة زادت حدتها ووتيرتها بسبب الاحتباس الحراري.