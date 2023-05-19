أوكرانيا: زيلينسكي يلتقي بايدن «في الأيام المقبلة»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن «في الأيام المقبلة» خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، كما أعلن مدير مكتبه في تصريحات متلفزة اليوم الجمعة.

وقال اندريه يرماك إن الرئيسين سيبحثان في سلسلة مواضيع بينها التحالف الدولي لتسليم مقاتلات، والذي بفضله ستتمكن أوكرانيا «في وقت قريب جداً من الحصول على كل ما تحتاجه لحماية أجوائنا ومدننا ومواطنينا»، وفق وكالة فرانس برس.

قرار بايدن وتعليق زيلينكسي

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16».

وقال المسؤول «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها» معطياً الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار بايدن الذي وصفه بـ«التاريخي»، وكتب زيلينسكي على تويتر «أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأميركي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو».