الدنمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على «أف-16» بعد الموافقة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الدنماركي اليوم الجمعة أن الدنمارك ستساهم في تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة أف-16 الأميركية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير ترولز لوند بولسن إن الدولة الاسكندنافية التي تستبدل أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في «تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضًا». وأضاف أن «الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية»، وفق وكالة فرانس برس.

قرار بايدن وتعليق زيلينكسي

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16».

وقال المسؤول «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها» معطياً الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.



وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار بايدن الذي وصفه بـ«التاريخي»، وكتب زيلينسكي على تويتر «أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأميركي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو».