زيلينسكي يعلق على قرار بايدن تشكيل «تحالف لتسليم طائرات» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بقرار وصفه بـ«التاريخي» من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبلغ قادة مجموعة السبع بأن بلاده ستدعم تشكيل تحالف لتسليم مقاتلات إلى كييف وتدريب طيارين.

وكتب زيلينسكي على تويتر «أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأميركي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو».

قرار بايدن

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16».

وقال المسؤول «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها» معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

