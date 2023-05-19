  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يعلق على قرار بايدن تشكيل «تحالف لتسليم طائرات» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 07:41 مساء
زيلينسكي يعلق على قرار بايدن تشكيل «تحالف لتسليم طائرات» لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بقرار وصفه بـ«التاريخي» من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبلغ قادة مجموعة السبع بأن بلاده ستدعم تشكيل تحالف لتسليم مقاتلات إلى كييف وتدريب طيارين.

وكتب زيلينسكي على تويتر «أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأميركي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو».

قرار بايدن
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16».

وقال المسؤول «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها» معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية
الدبيبة يصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

الدبيبة يصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك

خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 5 متطوعين من بيلاروس يقاتلون بجانب كييف في باخموت
مقتل 5 متطوعين من بيلاروس يقاتلون بجانب كييف في باخموت
مجموعة السبع تعتبر تعزيز الترسانة النووية الصينية مقلقا للاستقرار العالمي
مجموعة السبع تعتبر تعزيز الترسانة النووية الصينية مقلقا للاستقرار...
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة ...
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
عمران خان يؤكد غياب «أي حوار» مع الجيش الباكستاني
عمران خان يؤكد غياب «أي حوار» مع الجيش الباكستاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
زيلينسكي يعلق على قرار بايدن تشكيل «تحالف لتسليم طائرات» لأوكرانيا
زيلينسكي يعلق على قرار بايدن تشكيل «تحالف لتسليم طائرات» ......
روسيا تحظر دخول أوباما من دخول أراضيها
روسيا تحظر دخول أوباما من دخول أراضيها...
مقتل نحو 20 شخصا في هجوم على بلدات شمال بوركينا فاسو
مقتل نحو 20 شخصا في هجوم على بلدات شمال بوركينا فاسو...
عمران خان يؤكد غياب «أي حوار» مع الجيش الباكستاني
عمران خان يؤكد غياب «أي حوار» مع الجيش الباكستاني...
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»...
المزيد