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روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 05:16 مساء
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، (أرشيفية: الإنترنت)
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وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة «المطلوبين» بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة، وجاء في المذكرة الخاصة به أنه ولد في أدنبره الإسكتلندية في 30 مارس العام 1970، من دون أن تحدد سبب وضعه على القائمة، حسب وكالة «فرانس برس».

مذكرة إيقاف بحق بوتين
وفي 18 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير العام 2022.

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وردت وزارة الخارجية الروسية بوصف قرارات المحكمة بأنها «عديمة الأهمية وباطلة قانونياً»، لأن موسكو ليست مُلزمة تجاهها نظرا لأنها ليست عضوا في المحكمة.

في حين رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة، واصفًا إياه بـ«التاريخي»، مُحملًا بوتين مسؤولية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين، وقال «أن ترحيلهم جاء عبر سياسة تبدأ تحديدا من أعلى مسؤول في تلك الدولة (...)».

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