روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة «المطلوبين» بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة، وجاء في المذكرة الخاصة به أنه ولد في أدنبره الإسكتلندية في 30 مارس العام 1970، من دون أن تحدد سبب وضعه على القائمة، حسب وكالة «فرانس برس».

مذكرة إيقاف بحق بوتين

وفي 18 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق بوتين «لمسؤوليته في جرائم حرب» ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير العام 2022.

- مذكرة توقيف من «الجنائية الدولية» بحق بوتين.. وروسيا تعتبرها «باطلة قانونيا»

- رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

وردت وزارة الخارجية الروسية بوصف قرارات المحكمة بأنها «عديمة الأهمية وباطلة قانونياً»، لأن موسكو ليست مُلزمة تجاهها نظرا لأنها ليست عضوا في المحكمة.

في حين رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة، واصفًا إياه بـ«التاريخي»، مُحملًا بوتين مسؤولية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين، وقال «أن ترحيلهم جاء عبر سياسة تبدأ تحديدا من أعلى مسؤول في تلك الدولة (...)».