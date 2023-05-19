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إخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة ورفع حالة الإنذار من «تسونامي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 08:03 صباحا
إخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة ورفع حالة الإنذار من «تسونامي»
مؤشر قياس زلزال. (الإنترنت)
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رفعت حالة الإنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة بعد ساعة على إعلانها، الجمعة، على أثر زلزال قوي وقع قبالة الأرخبيل، كما أعلنت إدارة الدفاع المدني.

وأخلت الشرطة سواحل كاليدونيا الجديدة وأطلقت صفارات الإنذار بتسونامي على السواحل لدعوة السكان إلى إخلاء منازلهم على أثر الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريشتر حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقال مدير الدفاع المدني في كاليدونيا الجديدة الكولونيل مارشي ليتشيا إن صفارات التحذير من تسونامي أطلقت وطُلب من السكان الابتعاد عن الساحل. وتابعت صحفية من وكالة «فرانس برس» عملية إخلاء أحد الشواطئ.

وتقع كاليدونيا الجديدة في أوقيانوسيا جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كيلومترات إلى الشرق من أستراليا و16136 كيلومترا إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.

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