عقوبات أميركية جديدة تستهدف «آلة الحرب» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان عن عقوبات أميركية جديدة تستهدف «آلة الحرب» الروسية، في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول، الذي طلب من الصحفيين عدم كشف هويته، إن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أميركية أساسية ستجعل «من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها».

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وأوضح المسؤول أن الإجراءات الأميركية ستهدف إلى «تقييد وصول روسيا إلى حد كبير إلى المنتجات الهامة لقدراتها القتالية».

وتابع أن نحو 70 كيانًا في روسيا ودول أخرى لم يحددها ستُمنع من تلقي الصادرات الأميركية. كما ستفرض نحو 300 عقوبة جديدة على «أفراد وكيانات وسفن وطائرات».