الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس بما سماه «حقبة جديدة» في العلاقات بين بلاده وآسيا الوسطى، وذلك خلال مأدبة افتتح فيها قمة غير مسبوقة بين بكين وخمس جمهوريات سوفياتية سابقة.

وقال شي أمام نظرائه المجتمعين في مدينة شيان بوسط الصين: «أنا واثق بأن التزامنا المشترك سيجعل من القمة نجاحا كبيرا ويدشن حقبة جديدة في العلاقات مع آسيا الوسطى»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» من بيان للخارجية الصينية.

قمة مهمة لأغراض سياسية

وتعقد القمة في أقصى شرق طريق الحرير وهي المنطقة التي تشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما بين بكين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتتحرك بكين لملء الفراغ الذي نشأ إثر الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، في وقت يطرح شي نفسه قائدًا عالميًا ساعيًا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

واستقبل الرئيس شي جينبينغ، برفقة زوجته، رؤساء الدول الخمس مساء اليوم الخميس، والتقطوا صورة جماعية أمام مبنى صيني عملاق طرازه قديم وأمامه فوانيس حمراء.

تعاون اقتصادي بين بكين و5 دول من آسيا الوسطى

وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، فيما يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم.

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في العام 2022، وسجّل نموًا بنسبة 22% خلال الفصل الأول من 2023 بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.