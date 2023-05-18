  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 06:10 مساء
الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى
الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، 18 مايو 2023 (موقع CGTN Arabic الصيني)
alwasat radio

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس بما سماه «حقبة جديدة» في العلاقات بين بلاده وآسيا الوسطى، وذلك خلال مأدبة افتتح فيها قمة غير مسبوقة بين بكين وخمس جمهوريات سوفياتية سابقة.

وقال شي أمام نظرائه المجتمعين في مدينة شيان بوسط الصين: «أنا واثق بأن التزامنا المشترك سيجعل من القمة نجاحا كبيرا ويدشن حقبة جديدة في العلاقات مع آسيا الوسطى»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» من بيان للخارجية الصينية.

قمة مهمة لأغراض سياسية
وتعقد القمة في أقصى شرق طريق الحرير وهي المنطقة التي تشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما بين بكين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتتحرك بكين لملء الفراغ الذي نشأ إثر الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، في وقت يطرح شي نفسه قائدًا عالميًا ساعيًا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

واستقبل الرئيس شي جينبينغ، برفقة زوجته، رؤساء الدول الخمس مساء اليوم الخميس، والتقطوا صورة جماعية أمام مبنى صيني عملاق طرازه قديم وأمامه فوانيس حمراء.

تعاون اقتصادي بين بكين و5 دول من آسيا الوسطى
وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، فيما يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم.

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في العام 2022، وسجّل نموًا بنسبة 22% خلال الفصل الأول من 2023 بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوامر فورية بإخلاء 3 قرى في إيطاليا مهددة بالفيضان بعد مقتل 9 أشخاص
أوامر فورية بإخلاء 3 قرى في إيطاليا مهددة بالفيضان بعد مقتل 9 ...
رئيس وزراء أرمينيا يوافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو
رئيس وزراء أرمينيا يوافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو
رئيسة مولدافيا: نريد الانضمام بأسرع وقت للاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديد روسيا
رئيسة مولدافيا: نريد الانضمام بأسرع وقت للاتحاد الأوروبي لمواجهة ...
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى
الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى...
كازاخستان تنفي مساعدة روسيا: لا نسمح بالتهرب من العقوبات
كازاخستان تنفي مساعدة روسيا: لا نسمح بالتهرب من العقوبات...
الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان
الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول ......
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين ......
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا...
المزيد