  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 05:06 مساء
الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان
راقصون في مراسم استقبال رؤساء الدول الخمسة في آسيا الوسطى في قمة شيان الصينية، 18 مايو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة لبلدان آسيا الوسطى اليوم الخميس، ساعيًا لبسط نفوذ إقليمي، بينما يعقد قادة دول مجموعة السبع اجتماعًا موازيا في اليابان.

وصفت بكين الاجتماع بأنه ذو أهمية كبرى.

والاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية الواقعة في أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، هو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما بين بكين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

هل توطّد الصين علاقتها مع بلدان الاتحاد السوفيتي السابقة على حساب روسيا؟
وتتحرك بكين لملء الفراغ الذي نشأ إثر الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، في وقت يطرح شي نفسه قائدًا عالميًا ساعيًا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

واستقبل الرئيس شي جينبينغ، برفقة زوجته، رؤساء الدول الخمس مساء اليوم الخميس، والتقطوا صورة جماعية أمام مبنى صيني عملاق طرازه قديم وأمامه فوانيس حمراء، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل جلوسهم إلى مأدبة الترحيب، أدّى العشرات من الراقصين عرضًا موسيقيًا ملونًا مستوحى من سلالة تانغ (618-907 م)، وهو له دلالة رمزية أخرى لأن العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى كانت قوية بشكل خاص خلال تلك الحقبة.

وقال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة باكنيل تشيكون تشو، «إن شي سيصوّر نفسه على أنه زعيم قادر على تشجيع التنمية والسلام في العالم».

الصين تسعى لتوسيع نفوذها 
وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، فيما يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم.

وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بأهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها.

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في العام 2022، وسجّل نموًا بنسبة 22% خلال الفصل الأول من 2023 بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

علاقات تجارية واستثمارية بين الصين ودول آسيا الوسطى
كما باتت آسيا الوسطى أساسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تُعد أبرز مشروع جيوسياسي في عهد شي جينبينغ.

واستثمرت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مليارات الدولارات لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى حيث تمر خطوط سكك حديد تربط الصين بأوروبا.

ورجح محللون تحدثوا للوكالة الفرنسية أن تشهد القمة جهودًا ترمي لإقامة شبكات نقل وأنابيب طاقة واسعة النطاق، تشمل مشروع إقامة سكك حديد تربط بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان تأخّر طويلاً وتبلغ كلفته ستة مليارات دولار، إضافة إلى مشروع توسعة خط لأنابيب الغاز يربط آسيا الوسطى بالصين.

علاقات صداقة وجوار بين الصين وقرغيزستان
وخلال لقاء أجراه أمس الأربعاء مع شي، أشاد رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف بـ«النطاق الفريد» لهذا المشروع.

وقال شي لرئيس قرغيزستان صدير جاباروف في محادثات اليوم الخميس إن الصين ترغب بالعمل مع قرغيزستان لبناء مجتمع قائم على حسن الجوار والصداقة والازدهار المشترك والمستقبل المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الصين قادة إقليميين آخرين في وقت لاحق اليوم الخميس قبل حفل استقبال مرتقب مساء.

وسيعقد صباح اليوم الجمعة لقاء صحفيًا يتوقع أن يحضره جميع الرؤساء الستة على أن يصدر خلاله بيان مشترك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوامر فورية بإخلاء 3 قرى في إيطاليا مهددة بالفيضان بعد مقتل 9 أشخاص
أوامر فورية بإخلاء 3 قرى في إيطاليا مهددة بالفيضان بعد مقتل 9 ...
رئيس وزراء أرمينيا يوافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو
رئيس وزراء أرمينيا يوافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو
رئيسة مولدافيا: نريد الانضمام بأسرع وقت للاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديد روسيا
رئيسة مولدافيا: نريد الانضمام بأسرع وقت للاتحاد الأوروبي لمواجهة ...
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى
الرئيس الصيني: حقبة جديدة من العلاقات بين بكين وآسيا الوسطى...
كازاخستان تنفي مساعدة روسيا: لا نسمح بالتهرب من العقوبات
كازاخستان تنفي مساعدة روسيا: لا نسمح بالتهرب من العقوبات...
الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان
الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول ......
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين ......
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا
روسيا: تدمير جميع الأهداف الليلية بأوكرانيا...
المزيد