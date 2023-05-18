الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى تزامنًا مع اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة لبلدان آسيا الوسطى اليوم الخميس، ساعيًا لبسط نفوذ إقليمي، بينما يعقد قادة دول مجموعة السبع اجتماعًا موازيا في اليابان.

وصفت بكين الاجتماع بأنه ذو أهمية كبرى.

والاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية الواقعة في أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، هو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاما بين بكين وهذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

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وتتحرك بكين لملء الفراغ الذي نشأ إثر الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، في وقت يطرح شي نفسه قائدًا عالميًا ساعيًا لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها.

واستقبل الرئيس شي جينبينغ، برفقة زوجته، رؤساء الدول الخمس مساء اليوم الخميس، والتقطوا صورة جماعية أمام مبنى صيني عملاق طرازه قديم وأمامه فوانيس حمراء، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل جلوسهم إلى مأدبة الترحيب، أدّى العشرات من الراقصين عرضًا موسيقيًا ملونًا مستوحى من سلالة تانغ (618-907 م)، وهو له دلالة رمزية أخرى لأن العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى كانت قوية بشكل خاص خلال تلك الحقبة.

وقال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة باكنيل تشيكون تشو، «إن شي سيصوّر نفسه على أنه زعيم قادر على تشجيع التنمية والسلام في العالم».

الصين تسعى لتوسيع نفوذها

وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، فيما يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم.

وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بأهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها.

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في العام 2022، وسجّل نموًا بنسبة 22% خلال الفصل الأول من 2023 بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

علاقات تجارية واستثمارية بين الصين ودول آسيا الوسطى

كما باتت آسيا الوسطى أساسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تُعد أبرز مشروع جيوسياسي في عهد شي جينبينغ.

واستثمرت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مليارات الدولارات لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى حيث تمر خطوط سكك حديد تربط الصين بأوروبا.

ورجح محللون تحدثوا للوكالة الفرنسية أن تشهد القمة جهودًا ترمي لإقامة شبكات نقل وأنابيب طاقة واسعة النطاق، تشمل مشروع إقامة سكك حديد تربط بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان تأخّر طويلاً وتبلغ كلفته ستة مليارات دولار، إضافة إلى مشروع توسعة خط لأنابيب الغاز يربط آسيا الوسطى بالصين.

علاقات صداقة وجوار بين الصين وقرغيزستان

وخلال لقاء أجراه أمس الأربعاء مع شي، أشاد رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف بـ«النطاق الفريد» لهذا المشروع.

وقال شي لرئيس قرغيزستان صدير جاباروف في محادثات اليوم الخميس إن الصين ترغب بالعمل مع قرغيزستان لبناء مجتمع قائم على حسن الجوار والصداقة والازدهار المشترك والمستقبل المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الصين قادة إقليميين آخرين في وقت لاحق اليوم الخميس قبل حفل استقبال مرتقب مساء.

وسيعقد صباح اليوم الجمعة لقاء صحفيًا يتوقع أن يحضره جميع الرؤساء الستة على أن يصدر خلاله بيان مشترك.