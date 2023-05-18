رئيس وزراء أرمينيا يوافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الخميس، موافقته على مقترح روسي لعقد محادثات في موسكو الأسبوع المقبل مع رئيس أذربيجان، الخصم التاريخي.

وقال باشينيان لحكومته في يريفان: «تلقينا مقترحا من روسيا لعقد اجتماع ثلاثي على أعلى المستويات بوساطة رئيس روسيا في 25 مايو. قبلنا هذا المقترح»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل

واجتمع قادة أرمينيا وأذربيجان، الأحد، لإجراء محادثات في بروكسل على خلفية توتر على الحدود بين هذين البلدين اللذين يتواجهان منذ حوالي 30 عاما للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وجرت المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف تحت رعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. واللقاء هو الخامس من نوعه في إطار الوساطة الأوروبية. وعقد رئيس المجلس الأوروبي لقاء ثنائيا مع باشينيان مساء السبت ومع علييف صباح الأحد، حسب «فرانس برس».

«تقويض المحادثات» في بروكسل

وجرت هذه المحادثات بعد مواجهات جديدة على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز. فقد أعلنت يريفان الجمعة مقتل جندي أرميني وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات حدودية مع القوات الأذرية. والخميس قتل جندي أذري وأصيب أربعة جنود أرمينيين في صدامات أخرى.

واتهم باشينيان أذربيجان بالسعي إلى «تقويض المحادثات» في بروكسل، مؤكدا أن هناك فرصة «ضئيلة جدا» للتوصل إلى اتفاق سلام مع علييف خلال هذا الاجتماع. وفي مطلع مايو استضافت واشنطن محادثات مكثفة استمرت أربعة أيام بين وفدين من البلدين. وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك عن سروره لإحراز «تقدم ملموس»، معتبرا أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق سلام.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان في القوقاز، حربين، مطلع تسعينيات القرن الماضي والعام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحاديا عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.

وبعد حرب خاطفة سيطرت خلالها باكو في خريف 2020 على أراض في منطقة ناغورني قره باغ، وقعت باكو ويريفان وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو. ومذاك ينتشر جنود روس للإشراف على التقيد بوقف النار في ناغورني قره باغ لكن أرمينيا تشكو منذ أشهر من عدم فعاليتهم.