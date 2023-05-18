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العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 10:22 صباحا
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
جانب من عمليات البحث عن أطفال فقدوا في أدغال الأمازون إثر تحطم طائرتهم، صورة نشرها الجيش الكولومبي، 17 مايو 2023،. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الكولومبية، الأربعاء، العثور على أربعة أطفال أحياء بعدما فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطم طائرتهم في أدغال الأمازون، في «بشرى سارة للبلاد بأسرها»، حسب وصف الرئيس غوستافو بيترو.

وكتب بيترو على «تويتر»، «بعد جهود بحث شاقة من قبل قواتنا العسكرية، عثرنا على الأطفال الأربعة الذين فُقدوا بسبب حادث تحطم طائرة، وهم على قيد الحياة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشرت السلطات أكثر من 100 جندي مع كلاب مدربة للبحث عن الأطفال الذين كانوا على متن طائرة تحطمت في منطقة الأمازون في الأول من مايو في حادث أسفر عن مقتل والدتهم وبالغين اثنين آخرين.

وتعتقد فرق الإنقاذ أن الإخوة الأربعة الذين يتحدرون من السكان الأصليين، وهم ثلاثة أطفال أعمارهم 13 و9 و4 أعوام ورضيع في شهره الـ11، كانوا يسيرون على غير هدى في الغابة العذراء بمقاطعة كاكيتا الجنوبية منذ تحطمت طائرتهم في الأول من مايو.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القوات المسلحة إن جهود البحث تكثفت بعد أن عثر عناصر الإنقاذ على «ملجأ بُني بطريقة مرتجلة بالجذوع والأغصان» ، ما عزز قناعتهم بأن الأطفال على قيد الحياة. وفي الصور التي نشرتها القوات المسلحة ظهر مقص وربطة شعر بين الأغصان على أرض الغابة. وقبلها جرى العثور على زجاجة شرب لرضيع وقطعة فاكهة نصف مأكولة.

العثور على جثة الطيار
وبين الإثنين والثلاثاء، عثر الجنود على جثث الطيار وشخصين بالغين كانوا مسافرين من الغابة إلى سان خوسيه ديل جوافياري ، إحدى المدن الرئيسية في غابات الأمازون المطيرة في كولومبيا. ومن بين القتلى رانوك موكوتوي والدة الأطفال الأربعة وهي من إثنية الـ«هويتوتو».

وما أعاق عمليات البحث الأشجار العملاقة التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 40 مترا والحيوانات البرية والأمطار الغزيرة، وكلها عوامل جعلت «عملية الأمل» صعبة.

وجرى استخدام ثلاث مروحيات للمساعدة أطلقت إحداها رسالة مسجلة من جدة الأطفال بلغة «هويتوتو» تحذرهم فيها من التحرك في الغابة.

ولم تحدد السلطات سبب تحطم الطائرة. وقالت هيئة الكوارث الكولومبية إن الطيار أبلغ برج المراقبة عن مشاكل في المحرك قبل دقائق فقط من اختفاء الطائرة عن أجهزة الرادار. وهذه المنطقة بها طرق قليلة يصعب الوصول إليها عن طريق النهر، لذلك يختار السكان المحليون عادة السفر بالطائرة.

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