أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الأوكراني، الخميس، إسقاط 29 صاروخ «كروز» من أصل 30 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.

وأفاد سلاح الجو في بيان على «تلغرام» نقلته وكالة «فرانس برس»، بأن الدفاعات الجوية «دمرت 29 صاروخ كروز» وأربع مسيرات روسية.

انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا

ودوت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة، حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، عبر تطبيق «تلغرام» إنه «جرى تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. ويجري التحقق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»

أوكرانيا تبلغ المبعوث الصيني تمسّكها بوحدة أراضيها في أي مقترح سلام

انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرض لهجمات «بصواريخ كروز»، مشيرا إلى أنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.

مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»

ويأتي ذلك في وقت وصل المبعوث الصيني لي هوي، الأربعاء، إلى كييف من أجل البحث عن «تسوية سياسية» للحرب في أوكرانيا، خلال زيارة ينتظرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف رؤية الصين تستخدم نفوذها على روسيا، خلال تلقيه وعودا جديدة بأسلحة غربية.

وأكدت بكين أن الممثل الخاص للشؤون الأوراسية والسفير الصيني السابق لدى موسكو لي هوي سيناقش «التسوية السياسية» للنزاع الأوكراني خلال جولة أوروبية تشمل بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ولم تصدر الصين، حليفة روسيا المقربة، علنا أي إدانة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك خلافا لغالبية القوى الدولية العظمى. ونشرت بكين في فبراير وثيقة من 12 نقطة تهدف إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، ودعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول.