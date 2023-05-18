المبعوث الصيني: لا حل سحريا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي أن «لا حل سحريا للأزمة» فيما كرر دعواته إلى روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب، كما أعلنت بكين، الخميس.

وامتنعت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وزار لي أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين. ولي هو أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

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وقال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية: «ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف ان تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور».

الصين تطرح اقتراحاتها لإنهاء حرب أوكرانيا

وكانت زيارة لي إلى كييف جزءا من جولة أوروبية لطرح اقتراحات بكين لإنهاء الحرب. وأضاف لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وببينهم كوليبا أن الصين «ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها».

والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مارس. وفي أبريل، تحدث هاتفيا لساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وانتقد حلفاء أوكرانيا الغربيون شي جينبينغ لرفضه إدانة الغزو والإبقاء على تحالف الصين الاستراتيجي مع روسيا رغم أن موسكو تواجه عزلة دولية متزايدة.