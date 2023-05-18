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انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 07:09 صباحا
انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا
رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق في كييف، 17 مايو 2023، (الإنترنت)
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دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، عبر تطبيق «تلغرام» إنّه «جرى تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات «بصواريخ كروز»، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

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