الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 3.03 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قدّرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان بنحو 25 مليون شخص، وبنحو 3.03 مليار دولار حجم المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها البلد والفارّين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.

وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلع نزاع دام في السودان في 15 أبريل، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحفيين «يحتاج اليوم 25 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان السودان - لمساعدات إنسانية وللحماية»، موضحًا أن هذا العدد «هو أكبر عدد» يحتاج لمساعدات إنسانية تسجّله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق.

2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية

وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية مقابل 1.75 مليار دولار وفق تقديرات نهاية العام الماضي. وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر داخل البلاد، بحسب راجاسينغهام.

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واندلعت معارك منتصف الشهر الماضي بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقُتل حوالى ألف شخص معظمهم في الخرطوم ومحيطها وفي ولاية غرب دارفور، بحسب مصادر طبية.

وأُصيب أكثر من خمسة آلاف شخص بجروح فيما لا يزال الملايين عالقين في منازلهم وعاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، وفق راجاسينغهام.

تعرّض العاملين الإنسانيين لعدة هجما

ونبّه المسؤول الأممي أيضًا إلى «تقارير مقلقة حول ازدياد العنف الجنسي»، محذرًا من أن «الأطفال ضعفاء بشكل خاص في هذه الفوضى التي تتكشّف». وعمّق القتال الأزمة الإنسانية في السودان حيث كان شخص من كل ثلاثة يعتمد على المساعدات الإنسانية حتى قبل اندلاع الحرب.

وعبّر راجاسينغهام عن أسفه لتعرّض العاملين الإنسانيين لعدة هجمات، منهم من قتل، فيما نُهبت مكاتب ومخزونات. وأعرب عن أمله بأن يلتزم الطرفان المتحاربان بقواعد إنسانية توصّلا إليها الأسبوع الماضي بشأن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن المقاتلين انسحبوا من بعض المرافق الصحية التي كانت محتلة في السابق، مشيرًا إلى زيادة في تسليم المساعدات، لكنه شدّد رغم ذلك على «الحاجة إلى المزيد». وتابع «الأزمة في السودان بدأت تتحول بسرعة إلى أزمة إقليمية».

وأشارت الوكالة الأممية في الوقت ذاته إلى حاجتها إلى مبلغ 470.4 مليون دولار إضافية لمساعدة الأشخاص الذين فروا من البلاد، مضيفة بأنها تستعد حاليًا لتأمين احتياجات ما يصل إلى 1.1 مليون شخص يتوقع أن يفرّوا من السودان خلال العام الجاري وحده.

قبل أسبوعين فقط، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى 445 مليون دولار حتى أكتوبر لسد احتياجات ما يصل إلى 860 ألف شخص قد يفرّون من البلاد.

جهود دبلوماسية في كل الاتجاهات

وقال مساعد المفوّض السامي لشؤون العمليات رؤوف مازو للصحفيين «حتى الآن، أدّت الأزمة، التي بدأت قبل شهر فحسب، إلى تدفق هائل إلى بلدان مجاورة لحوالى 220 ألف لاجئ وعائد يبحثون عن السلامة في تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا». إضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 700 ألف شخص داخل السودان نتيجة القتال.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يكون من بين الأكثر من مليون شخص المتوقع فرارهم من السودان نحو 640 ألف سوداني و204 آلاف شخص كانوا لاجئين في السودان وقد يعودون إلى وطنهم ربما جنوب السودان بشكل أساسي. نحو 1.1 مليون لاجئٍ كانوا يعيشون في السودان قبل بدء النزاع.

في جدة بالسعودية، لا يزال الطرفان يجريان محادثات حول وقف إطلاق نار «إنساني» للسماح للمدنيين بالخروج وإتاحة المجال لدخول المساعدات.

أيضًا في المدينة السعودية التي تستضيف الجمعة قمّة عربية، تطرّق وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط إلى مسألة النزاع في السودان.

تأييد لوقف لإطلاق النار لكن دون اقتراح أي خطوط عريضة

عبّر ثلاثتهم عن تأييدهم لوقف لإطلاق النار لكن دون اقتراح أي خطوط عريضة له فيما الدول العربية منقسمة بعمق بشأن السودان، إذ أن دقلو حليف كبير للإمارات في حين تلقي مصر بثقلها خلف البرهان، فيما تسعى السعودية إلى التوسط في مفاوضات بين الجنرالين.

ودعا رئيس كينيا وليام روتو الأربعاء الجنرالَين إلى «وقف هذه العبثية». وتتزايد الجهود الدبلوماسية في جميع الاتجاهات - وهي متوازية بشكل واضح - في ظل عدم نجاح أحد حتى الآن في إجبار الجنرالَين على وقف القتال، وسط مخاوف في الدول المجاورة للسودان من انتقال عدوى النزاع.

لكن معهد «ريفت فالي» للأبحاث حذر في تقرير من «صعوبة تصوّر كيفية إرغام (الجنرالَين) على وقف العنف» رغم انطلاق المحادثات في جدّة. وأكّد المعهد أن «كلَيهما ينظر إلى وجود الآخر كتهديد».

ويمكن للرجلَين المتحاربَين التعويل على ضغائن قديمة للتعبئة من حولهما، بحسب محللين. فخلف صراعهما الدامي أيضًا منافسة بين سكان يحتكرون تاريخيًا السلطة والموارد ومكونات أخرى مهمّشة في فسيفساء عرقية في السودان.