موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب لكنها تندد بتطبيق «غير متوازن»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا اليوم الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب المبرم مع أوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة شهرين إضافيين، مطالبة بتصحيح تطبيقه «غير المتوازن».



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «تقديرنا الأساسي للاتفاقات... لم يتغير. يجب أن يجري تصحيح عدم التوازن في تطبيقها في أسرع وقت ممكن»، علمًا بأن موسكو تؤكد أن صادراتها من الحبوب والمنتجات الزراعية تواجه العرقلة، وفق وكالة فرانس برس.

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رد فعل أوكرانيا

من جهتها، أعربت أوكرانيا عن «امتنانها» لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف في تغريدة «نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين. وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق «بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين».