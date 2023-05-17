مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث المبعوث الصيني لي هوي، الأربعاء، في كييف «تسوية سياسية» للحرب في أوكرانيا، خلال زيارة ينتظرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف رؤية الصين تستخدم نفوذها على روسيا، خلال تلقيه وعودا جديدة بأسلحة غربية.

وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى في لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إنه «من المحتمل حدوث لقاء بعد الظهر بين الرئيس الأوكراني ولي هوي».

وسيكون هذا اللقاء الأول بين زيلينسكي الذي يحث بكين على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤول صيني كبير، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

وأكدت بكين أن الممثل الخاص للشؤون الأوراسية والسفير الصيني السابق لدى موسكو لي هوي سيناقش «التسوية السياسية» للنزاع الأوكراني خلال جولة أوروبية تشمل بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

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ولم تصدر الصين، حليفة روسيا المقربة، علنا أي إدانة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك خلافا لغالبية القوى الدولية العظمى.

ونشرت بكين في فبراير وثيقة من 12 نقطة تهدف إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، ودعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول.

وانتقدت دول غربية الوثيقة لصيغتها الغامضة.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في مارس، مقدّمًا دعمًا رمزيًا لبوتين في مواجهة الدول الغربية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو قوله مساء الثلاثاء «في نهاية الشهر سيزورنا هوي»، من دون أن يذكر موعدًا محددًا.

وأكد أن «الفكرة هي إطلاع هذه الدول على المقترحات الصينية لسياسة التسوية في أوكرانيا والاستماع إلى آراء وتعليقات المحاورين المعنيين».

«تدفق أسلحة»

وتأتي زيارة لي هوي إلى كييف بعد جولة زيلينسكي الأوروبية التي تلقى خلالها وعودًا بتسلُّم شحنات جديدة من الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد كبير، وطالب زيلينسكي بصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات هجومية، ومدرعات وأحرز تقدمًا في مجال تسلُّمه مقاتلات غربية تطالب بها كييف منذ حوالي 15 شهرًا.

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وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستبدأ قريبًا تدريب طيارين أوكرانيين.

وأعلنت المملكة المتحدة وهولندا سويًا مساء الثلاثاء رغبتهما ببناء «تحالف دولي» لتزويد الجيش الأوكراني مقاتلات إف-16 الأميركية، وسيمثل إرسال طائرات غربية إلى كييف، بالإضافة إلى طائرات «ميغ» السوفياتية التي أرسلتها بولندا وسلوفاكيا، قيمة مضافة بالنسبة لأوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء في برلين أنه يعود إلى البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تسليم مقاتلات (إف-16) إلى كييف.

وقال خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن «التحالف الدولي» الذي اقترحت لندن تشكيله لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ذات تكنولوجيا غربية «لا نملك إف-16 ولن نسلم طائرات تايفون ولكننا طبعًا قادرون على المساهمة في التدريب والدعم».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء ردًا على سؤال حول الشحنات الغربية الجديدة إنه «يلاحظ أن تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا يزداد وأن مستوى الأسلحة التكتيكية والفنية التي يجري إرسالها يرتفع أيضًا».

إلى ذلك عرقلت المجر الإفراج عن 500 مليون يورو لتمويل مد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالأسلحة، بحسب ما أعلنت بودابست ووفود دول عدة في بروكسل الأربعاء.

وأكدت الحكومة المجرية أنها لم تؤيد صرف هذا المبلغ لأنها «لا توافق على استخدام الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بأدوات أخرى، الآلية الأوروبية لدعم السلام، حصريًا لأوكرانيا».