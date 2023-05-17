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اتفاق «إيراني - روسي» لوضع اللمسات الأخيرة على خط تجاري بين الشمال والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 02:35 مساء
اتفاق «إيراني - روسي» لوضع اللمسات الأخيرة على خط تجاري بين الشمال والجنوب
بوتين ورئيسي خلال لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشرف الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية لتسريع بناء طريق تجاري بين الشمال والجنوب لزيادة المبادلات التجارية من خلال الالتفاف على قناة السويس والعقوبات الدولية.

كانت هذه الاتفاقية الثنائية قيد النقاش منذ عدة سنوات وتتعلق بإنشاء خط سكة حديد بطول 164 كلم في شمال شرق إيران بين مدينتي أستارا على الحدود مع أذربيجان على بحر قزوين ورشت، وفق وكالة فرانس برس.

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هدف البلدين - الخاضعين لعقوبات كبيرة تفرضها الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة - هو الانتهاء من مشروع الممر بين الشمال والجنوب، وهو شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية والطرق البرية للسماح للبضائع الروسية بالوصول إلى المحيط الهندي دون المرور عبر الممرات البحرية الغربية وقناة السويس.

قال فلاديمير بوتين الذي شارك عن طريق مؤتمر عبر الفيديو في توقيع الاتفاقية بين وزيري نقل البلدين في طهران «سيساعد ممر النقل الفريد بين الشمال والجنوب الذي سيكون خط سكة الحديد رشت - أستارا جزءا منه على تنويع تدفقات النقل الدولي بشكل كبير»

10 أيام من سانت بطرسبرغ إلى بومباي
وأضاف «سيكون لنقل البضائع عبر الممر الجديد ميزة تنافسية كبيرة. وبالتالي فإن تسليم البضائع من سانت بطرسبرغ (روسيا) إلى بومباي (الهند) سيستغرق حوالي 10 أيام. للمقارنة تستغرق الرحلة عبر الطرق التجارية التقليدية 30 إلى 45 يوما».

وشدد الرئيس الإيراني الذي حضر الحفل على أن الاتفاق «مرحلة استراتيجية مهمة في التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي». وقال إن الإمكانات بين البلدين هائلة. وسرعت طهران وموسكو وتيرة تقاربهما في المجالات الاقتصادية والطاقة والعسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 وفرض دول غربية عقوبات على روسيا.

في واشنطن قال ناطق باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن إيران وروسيا «تزيدان تعاونهما العسكري بشكل غير مسبوق». وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بشكل خاص إلى رغبة موسكو في الحصول على مسيرات إيرانية أكثر تطورا بعد أن تسلمت أكثر من 400 طائرة بدون طيار منذ أغسطس معظمها من نوع شاهد.

واعتبرت طهران مرارا الاتهامات المتعلقة بإمداد روسيا بالسلاح «لا أساس لها» مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع.

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