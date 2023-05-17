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السلطات التونسية تعثر على جثث تسعة مهاجرين على الحدود مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 01:01 مساء
السلطات التونسية تعثر على جثث تسعة مهاجرين على الحدود مع الجزائر
مهاجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء تحمل ابنها وتجلس أمام سفارة ساحل العاج في العاصمة التونسية، 27 فبراير 2023. (أ ف ب)
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عثرت السلطات التونسية على جثث تسعة مهاجرين غير قانونيين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر هلكوا بسبب البرد وجرى فتح بحث تحقيقي، على ما أفاد ناطق قضائي اليوم الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي لوكالة فرانس برس إن الجثث عثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة «حيدرة» (غرب الوسط) و«يجري عرضها على الطبيب الشرعي» لمعرفة أسباب الوفاة.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين، في بيان أمس الثلاثاء إن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء و«هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق».

مهاجرون عبر الحدود التونسية - الجزائرية
يتوافد عدد من المهاجرين غير القانونيين وغالبيتهم من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية - الجزائرية، ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية وبالخصوص من محافظة صفاقس نحو السواحل الإيطالية تنتهي في بعض الأحيان بحوادث غرق. ودان المنتدى في بيانه «بشدة الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برا وبحرا».

ودعا السلطات التونسية إلى إنشاء منظومة استقبال وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية - التونسية تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا طرق الهجرة القاتلة.

تبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

45 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا منذ يناير
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفًا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام». ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها. واقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، «حتى يجري الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يجري الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار».

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