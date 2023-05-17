موسكو تجمد الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، أن روسيا جمَّدت في أواخر أبريل الحسابات المصرفية التابعة لسفارة هلسنكي في موسكو ولقنصليتها في سان بطرسبرغ.

وقال هافيستو خلال مؤتمر صحفي «حسابات البعثات الفنلندية مجمدة ولا يمكن استخدامها في الوقت الحالي»، لافتًا إلى أن فنلندا تتواصل مع السلطات الروسية في هذا الصدد، وفق وكالة فرانس برس.

إنضمام فنلندا لـ«ناتو»

جاء ذلك في رد فعل على موافقة حلف الشمال الأطلسي «ناتو» هلة إنضمام فنلندا رسميا إلى الحلف، وبذلك ولأول مرة في التاريخ يكون حلف الناتو لديه حدود مشتركة كبيرة مع روسيا، الأمر الذي تعتبرة موسكو تهديدا لأمنها القومي.

ومن جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» والولايات المتحدة ستبقى حول سان بطرسبرج ليس فقط في الجنوب الغربي، ولكن أيضا في الشمال الغربي، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏