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هجوم مسلح يستهدف موكبًا أميركيًا في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 11:46 مساء
هجوم مسلح يستهدف موكبًا أميركيًا في نيجيريا
عسكريون يستقلون سيارة مسلحة في شمال شرق نيجيريا. (أ ف ب)
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أسفر هجوم مسلح استهدف موكبًا أميركيًا في جنوب شرق نيجيريا، الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أي أميركي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو إن «الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أميركي»، مشيرًا إلى أن المسلحين «قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية» قبل أن يحرقوا سيارتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن موكبًا أميركيًا في نيجيريا تعرض لهجوم لم يسفر عن إصابة أي مواطن أميركي.

- 30 قتيلا على الأقل في اشتباكات بوسط نيجيريا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قُتل أكثر من 30 شخصًا في اشتباكات بين مجموعات سكانية في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.

وقال مفوض الإعلام والتواصل في ولاية بلاتو دان مانجانغ لوكالة «فرانس برس» إن «الحادثة طالت أكثر من 30 شخصًا، خسروا حياتهم»، موضحًا أن الاشتباك وقع الإثنين بين «مربي ماشية ومزارعين».

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