وزيرة خارجية ألمانيا تواصل جولتها الخليجية وتلتقي نظيرها اليمني في جدة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الخليجية، اليوم الثلاثاء، بلقاء نظيرها اليمني أحمد بن مبارك في مدينة جدة السعودية.

ويسبق ذلك لقاء تعقده الوزيرة مع منسق الأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، في جدة أيضا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومن الجدير بالانتباه أن التقارب بين السعودية وإيران يعني أن الفرص لتهدئة الحرب في اليمن قد صارت أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.

محادثات حول حقوق العمال

وتبحث الرياض إلى نهاية للصراع المكلف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 377 ألف شخص جراء عواقب مباشرة وغير مباشرة للحرب، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فيما يعتمد نحو 23 مليون شخص في اليمن على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. ويشغل آل ثاني أيضا منصب وزير الخارجية.

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ومن المقرر أيضا أن تلتقي الوزيرة ممثلي منظمة العمل الدولية، حيث ستجرى محادثات حول حقوق العمال.

وتعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب معاملتها للعمال الأجانب أثناء الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022.