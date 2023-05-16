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الاستخبارات الأميركية تحث الروس على تزويدها بمعلومات حول بلدهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 10:04 صباحا
الاستخبارات الأميركية تحث الروس على تزويدها بمعلومات حول بلدهم
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه». (الإنترنت)
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حضّت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أمس الإثنين، الروس على تزويدها بمعلومات استخبارية عن بلدهم، في مقطع فيديو على تيلغرام يستهدف المواطنين غير الراضين عن سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

ويُظهر مقطع الفيديو المقتضب موظفا حكوميا روسيّا وزوجته في منزلهما مع طفل، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها، وفق وكالة «فرانس 24».

ويقترح الفيديو أن بإمكان الروس العمل على تحسين الأوضاع، من خلال توفير معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية، مع الحفاظ على «حسهم الوطني»، كذلك، يوضح طريقة القيام بذلك باستخدام متصفح «تور» للوصول إلى «الشبكة المظلمة» وأدوات لتشفير الاتصالات.

«نبحث عن أشخاص موثوق بهم»
وقالت الوكالة في الفيديو: «تريد وكالة الاستخبارات المركزية معرفة الحقيقة بشأن روسيا، ونحن نبحث عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم إخبارنا بهذه الحقيقة»، مؤكدة «قد تكون معلوماتكم قيّمة أكثر مما تعتقدون».

 وأشارت «سي آي إيه»، إلى أنها تأمل في التواصل مع عاملين في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا ومجالات أخرى، وأنها مهتمة بكل أنواع الاستخبارات، بما فيها السياسية والاقتصادية.

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إثارة تمرد أو تغيير النظام في موسكو، لكنها تأمل في أن يحصل بعض الروس على طريقة لمساعدة بلادهم على المضي قدما من خلال التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

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 وتابع أن حملات مماثلة على منصات اجتماعية أخرى، معظمها محجوب الآن في روسيا، كانت مثمرة.

 ولجأت الوكالة الأميركية إلى شبكات اجتماعية أخرى في الماضي، لكنها تركز الآن على تلغرام لأنها الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم، من السياسة إلى الحرب في أوكرانيا، على ما أوضح مسؤول في «سي آي إيه» لوكالة الأنباء الفرنسية .

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