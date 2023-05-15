واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناطق باسم البيت الأبيض الإثنين أن إيران وروسيا «توسّعان تعاونهما العسكري غير المسبوق»، مشيرًا خصوصًا إلى تزويد طهران الجيش الروسي طائرات مسيرة يستخدمها في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «نستخدم الأدوات المتوافرة لنا للتنديد بهذه الأنشطة وتقويضها ونحن مستعدون للقيام بالمزيد»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة «في الأيام المقبلة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض، أن روسيا تتطلع لشراء طائرات من دون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بعد استخدام الجزء الأكبر من 400 طائرة مسيّرة كانت قد اشترتها سابقًا من طهران.

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والعام الماضي، نشرت السلطات الأميركية صور أقمار صناعية ونتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى روسيا.

بيع مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا

وعلى مدى أشهر، صرح مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تفكر في بيع مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا، لكن لم يكن لدى واشنطن دليل على إتمام الصفقة. كما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات من دون طيار هجومية أُحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار).

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: «منذ أغسطس، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز (شاهد)». واستهلكت روسيا معظم هذه الطائرات في استهداف البنية التحتية الأوكرانية الحيوية داخل أوكرانيا، خلال الحرب التي بدأت العام الماضي.

والكشف الأخير جزء من تسريب مستمر لنتائج الاستخبارات من الإدارة الأميركية، لتفاصيل ما يقول المسؤولون إنه شراكة دفاعية عميقة بين روسيا وإيران.