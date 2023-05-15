البيت الأبيض: بايدن «يتطلع للعمل مع الفائز» في الانتخابات التركية «أيا كان»

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم البيت الأبيض الإثنين إن الرئيس جو بايدن «يتطلع إلى العمل مع الفائز» في الانتخابات الرئاسية في تركيا «أيا كان».

وأضاف الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع مباشرة للرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة «تهنئ» الأتراك بتعبئتهم الانتخابية، بحسب « فرانس برس».

تركيا للمرة الأولى نحو جولة ثانية

وتتجه تركيا للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة، على أن يفصل الناخبون في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

- نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

- الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

آخر فرز للأصوات شمل 99.9% من صناديق الاقتراع، 49.5% لإردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاماً، مقابل 44.9% لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو. في المقابل، احتفظ إردوغان بالأغلبية في البرلمان.

تيجة الجولة الثانية رهن مرشح ثالث هو سنان أوغان

وستعتمد نتيجة الجولة الثانية جزئياً على مرشح ثالث هو سنان أوغان (قومي متطرّف) بعد فوزه بنحو 5.2% من أصوات الجولة الأولى، غير أنّه لم يُعلن بعد إن كان سيدعم أحد المرشّحَين.

ولم يكن للأزمة الاقتصادية والزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من فبراير وأودى بما لا يقل عن 50 ألف شخص، الآثار التي توقّعها المحلّلون. فقد أثار ردّ الحكومة الذي اعتُبر متأخّراً، غضب العديد من الناجين. لكنّ هذا الغضب لم يُترجم في صناديق الاقتراع، اذ جدّدت المحافظات المتأثّرة بشدّة ثقتها بالرئيس الذي وعد بإعادة بناء 650 ألف منزل في المناطق المتضرّرة في أسرع وقت ممكن.

ورأت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة أنّ تصّدر الرئيس المنتهية ولايته نتائج الجولة الأولى «يعدّ نجاجاً كبيراً».