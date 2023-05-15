الأميركية أيمي بوب أول امرأة تترأّس المنظمة الدولية للهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الإثنين. أن الأميركية أيمي بوب (49 عاما) ستصبح أول امرأة تترأّس المنظمة.

كانت بوب تخوض منافسة مع المدير العام الحالي البرتغالي أنطونيو فيتورينو الذي كان مرشحًا لولاية ثانية على رأس المنظمة، لكنه سحب أخيرًا ترشحه بعد دورة أولى من التصويت بالاقتراع السري أعطت تقدمًا كبيرًا لمنافسته، بحسب «فرانس برس».

وتشكّل المنظمة التي أسّست العام 1951 لكنها لم تصبح وكالة تابعة للأمم المتحدة إلا قبل سبع سنوات، اللاعب الرئيسي على الساحة الدولية على صعيد الهجرة وتخصص لها ميزانية تزداد سنة عن سنة وبلغ عدد المهاجرين 281 مليونًا في 2020

استعادة الموقع الأميركي

وأدّت المعركة الطويلة للفوز بهذا المنصب إلى هوة بين الأوروبيين والولايات المتحدة التي شنّت حملة في كل الاتجاهات لاستعادة هذا الموقع الأميركي تقليدًا، على ما يفيد مراقبون.

وقالت ميغن برادلي الأستاذة في جامعة ماكغيل في مونتريال والمتخصصة بالمنظمة الدولية للهجرة: «يبدو أن ذلك أثار بعض الذهول الدبلوماسي»، ودرجت العادة على أن يعطي المسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة ولاية ثانية إذا تمنّى ذلك.

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وعندما أعلنت أيمي بوب ترشحها في أكتوبر الماضي «شكّل ذلك نوعًا من صدمة» وفق ما أعلن دبلوماسي أوروبي في جنيف. وشدّد على أن الخطوة «لم تعتبر قرارًا وديًا»، معربًا عن أسفه لمعركة «أرسلت مؤشرًا سيئًا» في وقت ينبغي فيه على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن «تظهر جبهة موحدة» على الساحة العالمية.