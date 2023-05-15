الكرملين: شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في المزيد من الدمار

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الكرملين الاثنين من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في «المزيد من الدمار».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن «بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدّمة الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح»، مضيفا أن عمليات التسليم هذه «لن يكون لها تأثير كبير على مسار» الصراع، لكنها «ستتسبب في المزيد من الدمار»، وفق وكالة «فرانس برس».

تسليم مئات الطائرات القتالية المسيرة

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها تسليم أوكرانيا العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها عن 200 كيلومتر.

- بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

يأتي ذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا اليوم الإثنين، فيما سيسمح ذلك للصواريخ غير المأهولة بالوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.