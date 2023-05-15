«الكرملين»: العلاقات بين أنقرة وموسكو ستتعمّق أيا كان الفائز في الانتخابات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الكرملين الإثنين، أنّ العلاقات بين موسكو وأنقرة ستستمرّ في «التعمّق» بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية، التي تتجه إلى جولة ثانية غير مسبوقة بعد دورة أولى جرت الأحد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «نتابع المعلومات الصادرة من تركيا بانتباه واهتمام كبيرين.. سنحترم خيار الشعب التركي. لكن على أي حال، نتوقّع استمرار تعاوننا وتعميقه وتطويره»، وفق وكالة «فرانس برس».

إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، حصول الرئيس رجب طيب إردوغان، مرشح تحالف الجمهور، على 49.40% من الأصوات.

- الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

كما حصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو على 44.96% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، وفق وكالة «الأناضول».