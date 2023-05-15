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زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند: سأكون رئيس وزراء للجميع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:22 صباحا
زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند: سأكون رئيس وزراء للجميع
بيتا ليمجارونرات يستعد لعقد مؤتمر صحافي في مقر الحزب في بانكوك في 15 مايو 2023 - أ ف ب
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أعلن زعيم حزب المعارضة التقدمي في تايلاند بيتا ليمجارونرات الإثنين أنه «مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل»، غداة انتخابات تشريعية تصدرها حزبه «إلى الأمام».

وأعلن فوز حزبه التقدمي الذي تخطى حزب «فيو تاي»، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة وطي صفحة عقد تقريبا من هيمنة الجيش وحلفائه.

رئيس وزراء للجميع
وقال المرشح الإصلاحي البالغ 42 عاما في مؤتمر صحفي في بانكوك «أنا بيتا ليمجارونرات، رئيس الوزراء القادم لتايلاند». 

وأضاف «نحن مستعدون لتشكيل حكومة»، متعهدا بأن يكون «رئيس وزراء للجميع». 

وأشار إلى أنه تحدث مع ثاكسين شيناواترا، زعيم حزب «فيو تاي»، لتشكيل ائتلاف من ستة أحزاب يشغل 309 مقاعد من أصل 500 في مجلس النواب. 

وفور إعلانه، وافق حزب «فيو تاي» على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المؤيد للديمقراطية.

زعيم المعارضة التقدمية في تايلاند يعلن فوزه في الانتخابات

وقالت الحركة المرتبطة بعائلة شيناواترا الثرية، في بيان إنها توافق على دعوة حزب إلى الأمام الموجهة إلى أحزاب من تحالفات ديمقراطية للانضمام إلى الحكومة الجديدة.

سجل حزب «إلى الأمام» إنجازا تاريخيا بناء على برنامج يستجيب للاحتجاجات التي خرجت في العام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي الذي لا يمكن المساس به. 

إقبال بالانتخابات رغم تراجع الحريات
حصل الحزب الذي يمثل الشباب، على أكثر من 14 مليون صوت، متقدما على «فيو تاي» 10.8 ملايين صوت، ما تسبب في انتكاسة كبيرة للحكومة المنتهية ولايتها والمدعومة من الجيش والتي تشكلت نتيجة انقلاب 2014.

تميزت الانتخابات بإقبال غير مسبوق تجاوز 75%، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الحريات الأساسية.

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ويُخشى أن تؤدي مواقف «إلى الأمام» التي اعتُبرت متشددة، من تعديل للمادة المثيرة للجدل حول المساس بالنظام الملكي وإلغاء التجنيد الإجباري، إلى نشوب خلاف مع النخبة العسكرية الملكية التي تحظى بنفوذ داخل المؤسسات. 

في بلد اتسم بتدخل الجيش والقضاء في العملية الديمقراطية، يخشى المراقبون أن يؤدي ذلك إلى الحد من التناوب المرتقب لصالح الجيش.

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