ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة الضغط على روسيا بفرض «عقوبات جديدة»، بحسب بيان مشترك صدر عن البلدين بعد محادثاتهما مساء أمس الأحد في باريس.

وأعلن البلدان اتفاقهما على «ضرورة زيادة ضغوطنا الجماعية على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة بهدف إضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية غير المشروعة»، وفق وكالة «فرانس برس».

دعم عسكري جديد من فرنسا

وستقّدم فرنسا عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني.

وجاء في البيان المشترك «في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز (AMX-10RC)»، مضيفا أن باريس تركز أيضا «جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية».