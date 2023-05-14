«فرانس برس»: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز ربع الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25% من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحتى الآن، حاز إردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عامًا 54% من الأصوات مقابل 39.8% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة أنباء الأناضول.

إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو

وقالت وسائل إعلام تركية آخرى، إن «إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو بعد فرز 9% من الأصوات»، مشيرة أن «نسبة المشاركة في الانتخابات العامة وصلت إلى 87.7%».

وكانت وكالة «الأناضول» التركية، أعلنت أن «عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي».

- إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

- إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن «عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا»، مؤكدًا أن «الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة». وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو

ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان مرشح تحالف الجمهور كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا «الأجداد»، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.