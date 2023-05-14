فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل «من أجل القيم الأوروبية والحرية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، خلال احتفال في ألمانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الشعب الأوكراني يقاتل من أجل الحرية والقيم الأوروبية.

وقالت فون دير لايين خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان تعزيزًا للوحدة الأوروبية إن «الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني يقاتلان من أجل القيم ومن أجل الواجب الذي تجسده هذه الجائزة»، مضيفة «بناء عليه، إنهما يقاتلان أيضًا من أجل حريتنا وقيمنا»، بحسب «فرانس برس».

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في آخن في حضور فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا «جزء من العائلة الأوروبية». وقال شولتس خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان «في كل أنحاء أوروبا، أتاحت الحرب إدراك أمر: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية»، مضيفًا أن «حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى».

زيلينسكي في باريس

يتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس، عصر الأحد، بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

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وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من فبراير الماضي في الإليزيه، في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب «فرانس برس».

وأشاد زيلينسكي الذي يزور برلين، اليوم الأحد، بالدعم الذي تقدمه ألمانيا التي وصفها بـ«الصديق الحقيقي» و«الحليف الموثوق» بعد الإعلان عن تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لدعمها في الهجوم المضاد الذي يعد له ضد روسيا.

أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالًا رسميًا، صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة. وبعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين. وبمناسبة زيارته أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهو مبلغ قياسي منذ بدء النزاع بحسب «دير شبيغل».

وشارك زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني في اجتماع مع وزراء ألمان بينهم وزيرة الخارجية انابيلا بيربوك. ولطالما كانت العلاقات بين كييف وبرلين متوترة بشأن المساعدة العسكرية، مع انتقاد ألمانيا لترددها الشديد وتحفظاتها. لكنها عززت دعمها في الأشهر الأخيرة.

بعد روما والفاتيكان بالأمس، هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا منذ بدء الحرب. وتأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد في حين تعلن كل من كييف وموسكو انتصارات في باخموت ومحيطها ومنطقة دونباس (شرق).