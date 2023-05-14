نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو

القاهرة - بوابة الوسط

قال التلفزيون التركي إن «النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، تظهر حصول مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب إردوغان على 59% مقابل 35% لمرشح تحالف المعارضة التركي كمال كيليتشدار أوغلو».

وأوضحت قناة «تي آر تي» التركية الرسمية، أن «النتائج الأولية تظهر حصول إردوغان على 59.47% مقابل 34.79 لكيليتشدار أوغلو بعد فرز 10.86 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية»، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو

وقالت وسائل إعلام تركية آخرى، إن «إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو بعد فرز 9% من الأصوات»، مشيرة أن «نسبة المشاركة في الانتخابات العامة وصلت إلى 87.7%».

وكانت وكالة «الأناضول» التركية، أعلنت أن «عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي».

- إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

- إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن «عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا»، مؤكدًا أن «الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة». وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو

ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان مرشح تحالف الجمهور كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا «الأجداد»، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.