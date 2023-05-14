أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا، الأحد، أنها استعادت أكثر من عشرة مواقع روسية في ضاحية باخموت بشرق البلاد والتي باتت مركز المعارك منذ أشهر عدة وشهدت في الأيام الاخيرة تقدمًا أوكرانيًا عند أطراف الدفاعات الروسية.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام «اليوم، سيطرت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للعدو شمال ضاحية باخموت وجنوبها»، لافتة الى أن «معارك شرسة» تتواصل داخل المدينة المدمرة، بحسب «فرانس برس».

كييف تتقدم قرب مدينة باخموت

أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد. وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد».

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وقُتل شخصان على الأقل السبت وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في قصف روسي طاول مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد 25 كلم جنوب غرب باخموت بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان على تلغرام «إثر قصف كوستيانتينيفكا، قُتل شخصان وأُصيب عشرة أشخاص» بينهم «فتاتان في الخامسة عشرة والسادسة عشرة»، بحسب «فرانس برس».