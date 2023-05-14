  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 06:13 مساء
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
قوات أوكرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت أوكرانيا، الأحد، أنها استعادت أكثر من عشرة مواقع روسية في ضاحية باخموت بشرق البلاد والتي باتت مركز المعارك منذ أشهر عدة وشهدت في الأيام الاخيرة تقدمًا أوكرانيًا عند أطراف الدفاعات الروسية.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام «اليوم، سيطرت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للعدو شمال ضاحية باخموت وجنوبها»، لافتة الى أن «معارك شرسة» تتواصل داخل المدينة المدمرة، بحسب «فرانس برس».

كييف تتقدم قرب مدينة باخموت
أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد. وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد».

-  الجيش الأوكراني يؤكد أنه «يتقدم في بعض المناطق» حول باخموت
-  روسيا تعلن استهداف مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا

وقُتل شخصان على الأقل السبت وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في قصف روسي طاول مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد 25 كلم جنوب غرب باخموت بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان على تلغرام «إثر قصف كوستيانتينيفكا، قُتل شخصان وأُصيب عشرة أشخاص» بينهم «فتاتان في الخامسة عشرة والسادسة عشرة»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. ...
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل على خلفية توتر حدودي
قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل على خلفية توتر حدودي
زيلينسكي في ألمانيا «الحليف الموثوق» للتحضير لهجوم كييف المضاد
زيلينسكي في ألمانيا «الحليف الموثوق» للتحضير لهجوم كييف المضاد
إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ...
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم ...
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت ......
المزيد
«فرانس برس»: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز ربع الأصوات
«فرانس برس»: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز ......
فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل «من أجل القيم الأوروبية والحرية»
فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل «من أجل القيم الأوروبية ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت...
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم......
المزيد