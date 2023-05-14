زيلينسكي في ألمانيا «الحليف الموثوق» للتحضير لهجوم كييف المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور برلين، اليوم الأحد، بالدعم الذي تقدمه ألمانيا التي وصفها بـ«الصديق الحقيقي» و«الحليف الموثوق» بعد الإعلان عن تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لدعمها في الهجوم المضاد الذي يعد له ضد روسيا.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالًا رسميًا، صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة.

بعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين.

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وقال زيلينسكي لشولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك «أود أن أتقدم بخالص الشكر لك، وكذلك للشعب الألماني لإنقاذ كل روح أوكرانية بفضل دعمكم».

«طالما استلزم الأمر»

بدوره، أكد شولتس أن برلين «ستدعمه طالما استلزم الأمر» مشددًا على أن التزام برلين تجاه كييف بما في ذلك بالأسلحة، بلغ حتى الآن 17 مليار يورو.

سيتوجه المسؤولان إلى آخن (غرب) بعد الظهر لتلقي جائزة شارلومان التي تكافئ الالتزام بتوحيد أوروبا.

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وطلب زيلينسكي الذي يؤكد أنه «لا يهاجم الأراضي الروسية» ويركز على تحرير الأراضي المحتلة، من المستشار دعم تسليم كييف مقاتلات الأمر الذي رفضه شولتس حتى الآن.

كما أظهر انفتاحًا على مباحثات سلام ولكن «فقط» بشروط كييف، وشكر الرئيس الأوكراني ألمانيا على دعمها، لدى لقائه الرئيس الألماني فرانز فالتر شتاينماير، وكتب زيلينسكي «في أحلك حقبة من تاريخ أوكرانيا الحديث أثبتت ألمانيا أنها صديقنا الحقيقي وحليفنا الموثوق».

وبمناسبة زيارته أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهو مبلغ قياسي منذ بدء النزاع بحسب «دير شبيغل».

ألمانيا عززت دعمها لأوكرانيا مؤخرًا

وشارك زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني في اجتماع مع وزراء ألمان بينهم وزيرة الخارجية انابيلا بيربوك.

لطالما كانت العلاقات بين كييف وبرلين متوترة بشأن المساعدة العسكرية، مع انتقاد ألمانيا لترددها الشديد وتحفظاتها. لكنها عززت دعمها في الأشهر الأخيرة.

بعد روما والفاتيكان بالأمس، هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا منذ بدء الحرب.

تأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد في حين تعلن كل من كييف وموسكو انتصارات في باخموت ومحيطها ومنطقة دونباس (شرق).

وتشمل هذه المساعدة الجديدة عشرات الدبابات والمدرعات وطائرات المراقبة بدون طيار وأربعة أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز «آيريس-تي».

لكن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريج ميلنيك قال إنها ليست كافية.

«يجب التخلص من هذا الحظر وبسرعة»

أعلن السفير الأوكراني السابق في ألمانيا على قناة «فيلت تي في» أنه «أمر مؤسف أن معظم أنظمة الدفاع الموعودة قديمة ومن المخيب للآمال أيضًا أن تصر الحكومة الألمانية على رفضها تسليم مقاتلات، يجب التخلص من هذا الحظر وبسرعة».

الخميس أعلن زيلينسكي على «بي بي سي» أنه «لا يزال بحاجة إلى القليل من الوقت الإضافي لشن الهجوم المضاد».