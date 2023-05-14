  • Alwasat News
Atwasat

منافس إردوغان.. كيليتشدار أوغلو: تركيا «اشتاقت للديموقراطية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:47 صباحا
منافس إردوغان.. كيليتشدار أوغلو: تركيا «اشتاقت للديموقراطية»
صورة من مركز اقتراع لمرشحي الرئاسة التركية. 14 مايو 2023. (منصة TR2023 المعنية بالانتخابات)
alwasat radio

صرح كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية، والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة، بأن بلاده «اشتاقت للديموقراطية».

وقال كيليتشدار أوغلو «اشتقنا جميعا للديمقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا بعضا»، مؤكدا «سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد»، وفق وكالة «فرانس برس».

طوابير طويلة في الانتخابات التركية
وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا، صباح الأحد، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان.

- بالصور.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

اصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة، فيما تغلق مراكز الاقتراع عند  الساعة الخامسة مساء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي في برلين للتحضير لهجوم كييف المضاد
زيلينسكي في برلين للتحضير لهجوم كييف المضاد
إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»
إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»
منافس إردوغان.. كيليتشدار أوغلو: تركيا «اشتاقت للديموقراطية»
منافس إردوغان.. كيليتشدار أوغلو: تركيا «اشتاقت للديموقراطية»
شولتس يؤكد لزيلينسكي: ألمانيا تدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً»
شولتس يؤكد لزيلينسكي: ألمانيا تدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ...
التايلانديون يصوتون في الانتخابات التشريعية والمعارضة تأمل في إزاحة الجيش عن السلطة
التايلانديون يصوتون في الانتخابات التشريعية والمعارضة تأمل في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت ......
المزيد
موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا
موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا...
زيلينسكي: أوكرانيا لا تهاجم الأراضي الروسية
زيلينسكي: أوكرانيا لا تهاجم الأراضي الروسية...
روسيا تعلن استهداف مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا
روسيا تعلن استهداف مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل ......
التايلانديون يصوتون في الانتخابات التشريعية والمعارضة تأمل في إزاحة الجيش عن السلطة
التايلانديون يصوتون في الانتخابات التشريعية والمعارضة تأمل ......
شولتس يؤكد لزيلينسكي: ألمانيا تدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً»
شولتس يؤكد لزيلينسكي: ألمانيا تدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ......
المزيد