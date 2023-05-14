منافس إردوغان.. كيليتشدار أوغلو: تركيا «اشتاقت للديموقراطية»

القاهرة - بوابة الوسط

صرح كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية، والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة، بأن بلاده «اشتاقت للديموقراطية».

وقال كيليتشدار أوغلو «اشتقنا جميعا للديمقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا بعضا»، مؤكدا «سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد»، وفق وكالة «فرانس برس».

طوابير طويلة في الانتخابات التركية

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا، صباح الأحد، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان.

- بالصور.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

اصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة، فيما تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء.