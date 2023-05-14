إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية «جيدة لمستقبل البلاد»، دون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال إردوغان، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، «من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم دون قلق حتى الساعة 17:00 (14:00 توقيت غرينتش) لإظهار قوة الديموقراطية التركية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع، أن المشاركة الواسعة في التصويت مهمة لإثبات قوة الديمقراطية التركية.

طوابير طويلة في الانتخابات التركية

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا، صباح الأحد، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان.

- بالصور.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة، فيما تغلق مراكز الاقتراع عند 17:00.